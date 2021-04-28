На Кубани за сутки подтвердили 102 новых случая заболевания COVID-19

Тем временем на Кубани продолжается вакцинация Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснодаре выявили 30 случаев, в Лабинском районе –10, в Сочи – 9, в Новороссийске и Красноармейском районе – по 6 заболевших. В Гулькевичевском и Приморско-Ахтарском районе забразились по 4 человека. По 3 новых пациента в Геленджике, Анапе, Туапсинском, Брюховецком, Курганинском и Тимашевском районах. По два случая подтверждено в Горячем Ключе, Крыловском, Староминском, Щербиновском и Мостовском муниципалитетах. По одному случаю заболевания врачи зафиксировали в Кавказском, Темрюкском, Успенском, Крымском и Павловском районах.

С начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердили у 45285 человек, в том числе у 2926 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 797,9. 39855 пациентов уже выписали с выздоровлением, из них 79 – за последние сутки. 2647 человек скончались. 69 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое – на ЭКМО, сообщили в министерстве здравоохранения края. Сейчас в стационарах лечатся 1311 жителей с ковидом, на дому – 1472. За весь период в медучреждения региона с подозрением на COVID-19 обратились 226820 человек. Лаборатории края провели 2919114 исследований, в том числе 7036 – за последние сутки.