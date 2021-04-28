Фото: газета "Новости Сочи"

В Сочи стартовал прием заявок в Молодежный парламент. Новый проект будет создан при Городском Собрании Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе курорта. В состав парламента войдут пятьдесят молодых сочинцев, которые будут закреплены за депутатом общественных началах в качестве помощника.

- Решение о создании Молодежного парламента при Городском Собрании Сочи было принято совместно с главой города Алексеем Копайгородским. Представители молодежи смогут попробовать свои силы в решении вопросов в реальном секторе экономики, а также принять участие в общественно-политической и культурной жизни нашего города, - рассказал председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов.

Старт подачи заявок приурочен ко Дню российского парламентаризма.

- По поручению главы города управление молодежной политики будет оказывать всевозможное содействие работе Молодежного парламента. Заявочная кампания продлится до конца лета, а Молодежный парламент приступит к работе в четвертом квартале этого года, – отметил начальник управления молодежной политики администрации города Сергей Черемшанов.

Основной целью создания этого проекта - представление интересов молодых граждан в Городском Собрании Сочи.

– На курорте очень активная и талантливая молодежь. Мы будем информировать Городское Собрание Сочи и администрацию города об актуальных молодежных проблемах, содействовать повышению уровня правовой грамотности и политической культуры, электоральной активности молодых сочинцев, – рассказал председатель Совета молодых депутатов ГСС Андрей Василенко.

Подать заявку на членство в Молодежном парламенте можно в сети интернет, пройдя по ссылке https://forms.gle/N24dkjWYP9XZJex59