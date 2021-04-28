Группа компаний «Ариант» стала генеральным партнером фестиваля «А.морефест» в Анапе

Фото предоставлено пресс-службой Кубань-Вино

С 14 по 23 мая в Анапе состоится главное событие Юга России - масштабный фестиваль «А. морефест», который даст старт курортному сезону. Фестиваль включит несколько направлений: «Море Вина», «Море Кино» и «Море Любви».

В рамках «Море Кино» на Театральной площади и в лаунж-зоне на пляже состоятся открытые показы. В Анапе пройдут съемки российских фильмов, в кастинге смогут принять участие местные жители и туристы. Для кинематографистов организуют location-туры. Также в программе: «кино про вино», «открытый кастинг», автограф-сессии со звездами, кино для детей.

В «Море Любви» главным событием станет фестиваль воздушных шаров. С пляжа планируется запустить порядка 35 воздушных гигантов. На фестивале будут заключаться браки на небесах: в небо поднимутся молодожены и регистраторы. На площади выступят артисты стендап-шоу.

В рамках «Море Вина» на Театральной площади Анапы развернется эногастрономическая ярмарка MOREWINEXPO. Свою продукцию представят лучшие виноделы региона.

Впервые в России пройдет винный марафон по маршруту вдоль виноградников и других живописных ландшафтов. Состоится уникальная межконтинентальная дегустация – телемост с винной столицей Америки Напой. Предусмотрена деловая программа, в том числе конференция Министерства сельского хозяйства РФ и Союза виноделов и виноградарей России на тему развития виноградопригодных земель.

Фото предоставлено пресс-службой Кубань-Вино

Генеральным партнером фестиваля выступает одна из крупнейших российских компаний ГК «Ариант». Она развернет на «А. морефест» свое креативно-гастрономическое пространство Chateau Tamagne (один из брендов, выпускаемых винодельней «Кубань-Вино»). Площадка, оформленная в сицилийской стилистике, будет поделена на несколько колоритных зон: дегустационная зона, уличная еда, бар, патио, маркет. Гости смогут продегустировать вина и приобрести понравившуюся продукцию, попробовать фирменный фаст-фут от шеф-повара гастробара Chateau Tamagne, посетить образовательные мастер-классы от виноделов, съездить на экскурсию в винодельческие центры «Кубань-Вино» (будут организованы трансферы), насладиться неожиданными перформансами, а самые смелые смогут подняться в небо на воздушном шаре Chateau Tamagne и взглянуть на Анапу с высоты птичьего полета.

Бренд Chateau Tamagne создан в 2005 году в результате успешного десятилетнего сотрудничества с Институтом энологии провинции Шампань. Проект соединил европейские технологии и профессионализм российских виноделов. Весь процесс производства, начиная от переработки винограда и заканчивая розливом готового вина, находится под строгим контролем специалистов. Энологи Chateau Tamagne активно следят за современными тенденциями развития, модернизируют технологические процессы, вводят передовое европейское оборудование и используют все преимущества неповторимого терруара для создания исключительного вина.