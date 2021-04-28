Мадагаскар может стать партнером Краснодара

Города проведут совместную фотовыставку "Город глазами молодых" Фото: Евгения ГУСЕВА

В администрации Краснодара сегодня прошла видеоконференция с главой города Евгением Первышовым и мэром города Анцирабе (Мадагаскар). Они обсудили перспективу взаимодействия в гуманитарной и аграрной сферах, а также в области туризма.

- У города есть друзья и побратимы в разных частях света и на разных континентах, но из Южного полушария у нас впервые. Мы расширяем географию нашего сотрудничества, и это здорово, - сказал на встрече мэр Краснодара Первышов.

Представителю Мадагаскара было интересно, как в краевом центре идет вакцинация. Города совместно формируют молодежную фотовыставку «Город глазами молодых». Работы авторов покажут в сентябре, в преддверии Дня города Краснодара.