До конца года в Анапе построят новый центр единоборств

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

До конца 2021 года в городе-курорте Анапе появится новый центр единоборств. Он станет девятым по счету в программе губернатора «Развитие физической культуры и спорта». Об этом «КП»-Кубань» рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Это будет небольшой комплекс, но он внесет свою лепту в качественное развитие культуры и спорта края. Средства для строительства выделили из краевого и местного бюджета, - сказал вице-губернатор Александр Власов.

Новый центр единоборств откроют на улице Станичной. Сейчас здесь идут подготовительные работы, а со следующей недели будут закладывать фундамент. Площадь центра составит 1,3 тысячу квадратных метров. Там будут тренировочные и тренажерные залы, трибуны, комнаты для тренеров, раздевалки и душевые. Здесь одновременно смогут заниматься до 40 спортсменов.

Похожие центры появятся еще в восьми городах и районах - Армавире, Павловском, Кореновском, Крымском, Каневском, Славянском, Тбилисском и Абинском районах. Еще один появится в Ейском.