На Кубани начнут штрафовать перевозчиков без системы ГЛОНАСС

Сейчас штрафы за отключение системы наблюдения не предусмотрены Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Краснодарском крае разрабатывают систему штрафов для частных перевозчиков, отключивших систему ГЛОНАСС. Изменения в закон об административных нарушениях обсудило сегодня законодательное собрание в первом чтении. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В планах штраф за отсутствие ГЛОНАСС будет равен штрафу за нарушение и несоблюдение маршрута.

- Такие нарушения нужно пресекать. За каждым таким случаем стоят сорванные планы людей, чьи-то опоздания на работу или встречу. Если водители решат отключить систему, то пусть знают, что за это нужно заплатить, - сказал спикер заксобрания Юрий Бурлачко.

Сейчас штрафы за отключение системы наблюдения не предусмотрены.