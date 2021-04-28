Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 апреля 2021 16:38

На Кубани начнут штрафовать перевозчиков без системы ГЛОНАСС

Размер штрафа будет равен штрафу за нарушение маршрута
София ФОМЕНКО
КомментироватьОставить комментарий
Сейчас штрафы за отключение системы наблюдения не предусмотрены

Сейчас штрафы за отключение системы наблюдения не предусмотрены

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Краснодарском крае разрабатывают систему штрафов для частных перевозчиков, отключивших систему ГЛОНАСС. Изменения в закон об административных нарушениях обсудило сегодня законодательное собрание в первом чтении. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В планах штраф за отсутствие ГЛОНАСС будет равен штрафу за нарушение и несоблюдение маршрута.

- Такие нарушения нужно пресекать. За каждым таким случаем стоят сорванные планы людей, чьи-то опоздания на работу или встречу. Если водители решат отключить систему, то пусть знают, что за это нужно заплатить, - сказал спикер заксобрания Юрий Бурлачко.

Сейчас штрафы за отключение системы наблюдения не предусмотрены.