Количество пользователей газа в Краснодарском крае за год выросло на 29 тысяч

Фото предоставлено компанией "Газпром межрегионгаз Краснодар"

Общее количество абонентов в Краснодарском крае достигло 1,786 млн, что на 29 тысяч абонентов больше, чем в прошлом году.

С увеличением количества пользователей уровень просроченной дебиторской задолженности населения уменьшается. Так, долг за прошедший год года снизился почти на 4 млн рублей и на 1 апреля 2021 года составил 590 млн рублей. Самые добросовестные пользователи – жители Славянского, Красноармейского, Крымского и Курганинского районов, а также краснодарцы. Они активнее всего погашали долги за последний год.

При этом по-прежнему невысоким уровень платежной дисциплины остается в Абинском, Каневском, Динском, Новокубанском и Северском районах.

Для улучшения платежной дисциплины компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» регулярно проводит масштабную информационную работу с населением, уведомляет абонентов об имеющейся задолженности посредством системы автоматического телефонного оповещения, звонками операторов, силами контролеров газового хозяйства, работающих непосредственно с населением.

Для удобства жителей края произвести оплату, просмотреть начисления, передать показания за потребленный газ можно через сервис «Личный кабинет» ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» (ссылка https://мойгаз.смородина.онлайн/login). Абоненты также могут оплачивать газ дистанционно с помощью платежных интернет-сервисов и в банкоматах.