«Зазывалы» на курортах Кубани получат штраф в пять тысяч рублей

Такая мера обеспечит больший комфорт для туристов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На вех курортах Краснодарского края в 2021 году для «зазывал» (навязчивых продавцов) будет действовать штраф в пять тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания Краснодарского края.

- Такая мера – необходимость повышения качества услуг на курортах Кубани. Штрафоваться будут люди, навязчиво выражающие желание склонить других людей к купле-продаже, обмену или приобретению вещей иным способом, - отметили в пресс-службе.

Законодательно такое решение закреплено в статье 2.3 и 12.2 закона Краснодарского края "Об административных правонарушениях. Депутаты Кубани отметили, что такая мера позволит туристам свободно распоряжаться своим временем.