На Кубани ветераны Великой Победы получат бесплатную стрижку

Активисты приглашают присоединиться к акции все салоны красоты и барбершопы

К празднику 9 мая ветераны могут получить бесплатную стрижку. Акция уже началась в Красноармейском районе. Там для нескольких десятков героев организовали сладкий стол и «салон красоты».

- Чтобы порадовать людей, боровшихся за освобождение Родины от немецких захватчиков и подаривших нам дорогой сердцу праздник - День Победы, Совет депутатов Красноармейского района совместно с СМД муниципалитета, общественной организацией «Боевое Братство» и неравнодушных людей из сферы красоты организовали акцию «К 9 Мая готов!», - рассказал местный депутат Илья Шакалов.

Главные герои праздника должны выглядеть хорошо

Активисты приглашают к участию другие салоны красоты и барбершопы, чтобы сделать жизнь ветеранов лучше. Хештег акции в социальных сетях - #КубаньГотоваК9мая.