Библиотекарь из Краснодара стала победительницей международной премии «Филантроп»

Фото: пресс-служба министерства культуры Краснодарского края

Библиотекарь-брайлист краевой специальной библиотеки для слепых им. А.П Чехова из Краснодара Екатерина Смык победила в международной премии «Филантроп». Эту информацию предоставили в министерстве культуры Краснодарского края.

- Екатерина Смык получила диплом лауреата 2-й степени в номинации "Хореография". 1-е и 3-е места в этом году не присуждались, - уточнили "КП" - Кубань" в пресс-службе краевого минкульта.

В Краснодаре диплом лауреата Екатерине Смык вручил председатель Торгово-промышленной палаты Александр Ткаченко.

Международная премия "Филантроп" присуждается за выдающиеся достижения инвалидов в сфере культуры и искусства. Традиционно награждение проходит в Москве один раз в два года с участием известных деятелей культуры и эстрады.

В этом году из-за пандемии общая церемония награждения победителей пройдет 27 мая в онлайн-режиме.