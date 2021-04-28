В Новороссийске до конца 2021 года реконструируют зерновой терминал

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В городе-герое Новороссийске до конца 2021 года отремонтируют зерновой терминал в порту. Благодаря этому его пропускная способность вырастет до 1,5 миллиона зерна в год. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отметим, что соглашение о реконструкции подписали еще в 2019 году. И вот сейчас работы идут к завершению. Закончили четыре из пяти объектов. Сейчас ведется углубление дна и причала. Общий объем инвестиций в реконструкцию проекта составил 4,4 миллиарда рублей.