300 тысяч потребителей Кубани обеспечат центральным газоснабжением

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Около 300 тысяч потребителей в Краснодарском крае получат центральное газоснабжение. В ближайшее время в регионе обновят 19 газораспределительных станций и возведут 19 межпоселковых газопроводов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- Условия по газификации улучшатся в 13 муниципалитетах, включая Краснодар, Анапу, Армавир, а также Апшеронский, Темрюкский и Брюховецкий районы. До 2025 года в крае газифицируют более 300 тысяч потребителей, - сказал вице-губернатор региона Александр Трембицкий.

Отметим, что на сегодняшний день уровень газификации в Краснодарском крае равен 84,5%.