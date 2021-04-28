На Кубани стартовал конкурс для молодежи «Моя страна – моя Россия»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Молодежь Краснодарского края приглашают принять участие в конкурсе «Моя страна – моя Россия». Его реализуют в рамках проекта «Социальные лифты для каждого», силы которого направляют на общественно-экономическое развитие Кубани. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Поучаствовать в конкурсе могут молодые люди от 14 до 35 лет. Проекты можно представить по 16 номинациям - «Моя страна. Моя история. Мой космос», «Моя гордость. Моя малая родина», «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы», «Мои открытые университеты», «Моя педагогическая инициатива», «Мое здоровье», «Экология моей страны» и другие.

Подать заявку на участие можно здесь до 12 мая. Награждение победителей будет в декабре этого года.