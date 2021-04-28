Жительница Туапсе девять лет незаконно получала пенсию по инвалидности

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

49-летняя жительница Туапсе подделала документы о своей инвалидности и жила за счет пенсии девять лет. Сейчас ее осудили и приговорили к трем годам лишения свободы условно. Об этом «КП»-Кубань» сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Известно, что злоумышленница сделала себе вторую группу инвалидности и отправилась в пенсионный фонд за деньгами. Сотрудники госучреждения не проверили на должном уровне документы, в связи с чем преступная схема действовала в течение девяти лет (с 2012 по 2021 год).

- В период с июля 2012 года по январь 2021 года она похитила 1 миллион 250 тысяч рублей, - отметили в ведомстве.

Женщина получила условный срок, потому что признала свою вину, а также возместила ущерб от своих действий в 500 тысяч рублей.