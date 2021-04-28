Краснодарцам объяснили, как получить невостребованные документы по недвижимости

Эксперты Кадастровой палаты провели "горячую линию" с краснодарцами по вопросам купли-продажи недвижимости Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперты Кадастровой палаты провели "горячую линию" с краснодарцами и ответили на наиболее актуальные вопросы, которые касаются учета и регистрации собственности и сделок с недвижимостью.

- Большинство звонков были посвящены проблеме, как получить невостребованные документы. Дело в том, что в офисах многофункциональных центров документы по результатам проведения процедуры госучета и регистрации прав хранятся не более 30 дней. После этого они попадают в архив Кадастровой палаты на бессрочное хранение, - сообщили специалисты Кадастровой палаты.

Как пояснили эксперты, если граждане не успели получить документы к этому сроку в МФЦ, то в Кадастровой палате выдадут вам необходимые бумаги в день поступления запроса. Документы можно даже заказать курьером.