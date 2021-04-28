Мэр краевого центра в прямом эфире радио «КП»-Краснодар». Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым». Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Краснодар встретит майские праздники с учетом необходимых ограничительных мер. Полиция, коммунальные службы и сотрудники городской мэрии будут работать в режиме повышенной готовности. Об этом сообщил мэр краевого центра в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 28 апреля. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

- К майским праздникам готовимся традиционно - как и к новогодним. Все службы будут переведены в режим повышенной готовности, - отметил Евгений Первышов. – Одновременно будут созданы все условия для отдыха горожан.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.