Фото: sochi.ru.

Пасхальные богослужения в храмах Краснодара пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора, так как в краевом центре продолжает действовать режим повышенной готовности. Об этом сообщил мэр краевого центра в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 28 апреля. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

Мэр напомнил, что в этом году Первомай совпадает с Пасхой.

- Во всех православных храмах Краснодарской Епархии пройдут праздничные богослужения, но с ограниченным числом людей. Священнослужители будут напоминать о необходимости соблюдения прихожанами необходимых предписаний Роспотребнадзора, - отметил Евгений Первышов.

Как сообщалось ранее, Краснодар встретит майские праздники с учетом необходимых ограничительных мер.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.