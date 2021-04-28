Мэр Краснодара Евгений Первышов в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Коммерческие маршруты Краснодара можно будет отслеживать в приложении. Пока график движения онлайн имеют только муниципальный транспорт. Об этом сообщил мэр краевого центра в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 28 апреля. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

- Жители жалуются на грязь и неопытность водителей коммерческих автобусов. Конечно, уровень муниципального транспорта значительно выше по оказанию качества услуг, - отметил Евгений Первышов. – Но, тем не менее, я проведу работу, чтобы не только муниципальные, но и коммерческие маршруты Краснодара можно будет отслеживать в приложении.

Мэр обратил внимание, что движение коммерческих перевозчиков в краевом центре строго контролируется в ситуационном центре.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.