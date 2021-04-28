Свинина не любит соль: мэр Краснодара поделился собственным рецептом шашлыков

Евгений Первышов Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Мэр Краснодара поделился собственным рецептом шашлыков. Как приготовить самое майское мясное блюдо глава краевого центра рассказал в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 28 апреля. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

- Ценю шашлык из свинины и баранины, - признался глава Краснодара. – Чтобы приготовить свинины, в крупно порезанное требуется мясо много зелени и лука. Но соль лучше не класть.

Баранину мэр посоветовал предварительно хорошо замариновать в кисломолочных продуктах. Например, в кефире.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.