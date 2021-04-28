Традиционный парад в честь Дня Победы в Краснодаре состоится, но без зрителей

Евгений Первышов. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Традиционный парад в честь Дня Победы в Краснодаре состоится. Но число зрителей-ветеранов на нем будет ограничено. Об этом сообщил мэр краевого центра в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 28 апреля. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

- 9 мая в Краснодаре пройдет традиционный парад. Но на праздничных трибунах будут только ветераны. Для краснодарцев все городские праздничные мероприятия пройдут онлайн, - отметил Евгений Первышов.

Как сообщалось ранее, Краснодар встретит майские праздники с учетом необходимых ограничительных мер. Полиция, коммунальные службы и сотрудники городской мэрии будут работать в режиме повышенной готовности.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.