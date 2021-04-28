Ремонт дороги Краснодар - Ейска завершат в 2023 году

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

22 километра трассы Краснодар - Ейск реконструируют к 2023 году. Сейчас выполнено 44% от запланированных работ по ремонту этой дороги, которая в летний сезон имеет повышенную нагрузку, сообщает пресс-служба администрации края.

- Здесь транспортный поток превышает нормы в 2-3 раза. Благодаря реконструкции полосность дороги увеличится до 4-х, - отметил глава края.

О реконструкции дороги от границы Динского района до станицы Медведовской попросили сами жители. Теперь этот участок ведется на средства, выделенные под нацпроект "Безопасные качественные дороги".

Всего на Кубани будет осуществлено 15 крупных проектов реконструкции дорог. Новые дорожные обходы появятся в Тимашевске и станице Ленинградской, в районе нового Яблоновского моста.