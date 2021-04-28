Мэр Краснодара назвал главную причину появления в городе несанкционированных свалок

Мэр Краснодара Евгений Первышов в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Мэр Краснодара назвал главную причину несанкционированных свалок. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 28 апреля. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

- Жители Краснодара не соблюдают правила вывоза крупногабаритного мусора, не вызывают специализированные службы, чтобы сэкономить, и оставляют горы мусора на контейнерных площадках, - уточнил Евгений Первышов. – В итоге из старой мебели, строительных отходов или и покрышек быстро вырастают несанкционированные свалки, с которыми мы постоянно боремся.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.