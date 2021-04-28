В Сочи из Италии привезли 5 тысяч личинок для спасения каштанов от паразитов

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Инвазивного насекомого орехотворку попытаются уничтожить в Сочинском национальном парке. Для уничтожения вредного насекомого из Италии привезли пять тысяч энтомафагов, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

- Торимус - это естественный враг орехотворки, и в России он не водится. После специального карантина, личинки торимуса были выпущены в лесничествах сочинского района, расссказал мэр.

По данным ученых, почти 80% каштанов в Сочи заражено орехотворкой, которая была завезена вместе с деревьями во время подготовки к Зимним Олимпийским играм.

- Этот энтомофаг изучался более 10 лет. Он не несет никакой опасности для аборигенных видов. Которые водятся у нас здесь. Он - гурман, борется только с восточной каштановой орехотворкой, — рассказал "КП" - Кубань" директор Сочинского национального парка Павел Хоценко.