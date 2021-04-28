Мэр Краснодара Евгений Первышов в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Самые значимые объекты культурного наследия отреставрируют в Краснодаре. В их числе - дома купца Лихацкого, профессора Данилюка и другие. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 28 апреля. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

- В Краснодаре порядка 270 памятников культурного наследия, еще большее число объектов признано градоформирующими. Для себя мы приняли решение о реконструкции исторических зданий, которые находятся на балансе мэрии, - сказал Евгений Первышов. – Депутаты нас поддержали, средства на реставрацию выделяются.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.