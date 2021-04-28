Число безработных в Краснодаре уменьшилось в 2,5 раза

В Краснодаре к концу апреля этого года безработных жителей было зарегистрировано 16,5 тыс. человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На начало 2021 года число официально зарегистрированных безработных в Краснодаре составляло 38 тыс. человек, сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам замначальника управления экономики Василия Литвинова, к концу апреля этого года ищущих работу было зафиксировано уже 16,5 тыс. Снижение безработных фактически снизилось в 2,4 раза.

- Главный фактор - естественно, восстановление экономики, которая начала расти после острого период пандемии. Благодаря этому, увеличилось и количество вакансий, - сказал "КП-Кубань" Василий Литвинов.

По данным администрации города, темп роста объемов производства в краевом центре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 102%.