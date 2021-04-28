Мэр Краснодара Евгений Первышов в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Число машин-фиксаторов неправильной парковки на улицах Краснодара будет увеличено. Нарушители получают «письма счастья» и платят штрафы. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 28 апреля. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

- В Краснодаре не эвакуируют автомобили, которые паркуются не по правилам, но все нарушения фиксируют камеры на специальных машинах, которые патрулируют улицы города, - сказал Евгений Первышов.

Мэр отметил, что неправильная парковка - эта серьезная проблема. На некоторых улицах краевой столицы машины стоят в два-три ряда.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.