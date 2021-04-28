В Новороссийске задержали 42 тонны бананов с мухой, переносчицей холеры

Живые мухи-горбатки из Эквадора были обнаружены в грузе бананов в порту Новороссийска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Живые мухи-горбатки из Эквадора были обнаружены в грузе бананов сотрудниками краевого межрегионального управления Россельхознадзора.

- Популярный фрукт прибыл на Кубань морским путем. Судно с бананами весом в 42 тонны, зараженными вредными насекомыми, пришвартовалось в Новороссийском порту, - сообщили "КП - Кубань" в пресс-службе ведомства.

- Наличие карантинного вредителя подтверждено заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Южного филиала ФГБУ «ВНИИКР», - уточнили в Россельхознадзоре.

Решением экспертизы было отправить судно с бананами обратно в Эквадор.

Муха-горбатка, вернее продукты ее жизнедеятельности, очень опасна для человека. Этот вредитель является переносчиком смертельных заболеваний, к примеру, холеры.