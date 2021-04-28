Мэр Краснодара Евгений Первышов в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Ремонт улицы Домбайской в Краснодаре намечен на 2022 год. Строительная техника придет сюда после завершения ремонта на 40 лет Победы и Черкасской. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 28 апреля. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

- Если мы сейчас еще перекроем улицу Домбайскую, то люди будут сидеть дома 6-8 месяцев. Потому что сейчас ведутся работы на соседних улицах, а Домбайская – тот дублер, которому, по сути дела, сегодня можно выехать из данного микрорайона, - сказал Евгений Первышов.

Он обратил внимание, что на Домбайской раз в 2-3 недели проводится грейдирование дорожного покрытия.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.