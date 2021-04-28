В Анапе 1 мая откроют два общественных пространства для творческих людей

Фото: пресс-служба администрации Анапы

В Анапе к открытию нового курортного сезона создадут два общественных пространства, которые объединят творческих людей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Арт-авеню откроется на улице Горького и Арт-галерея - на Набережной, в районе музея «Горгиппия». Они будут функционировать весь курортный сезон, каждый день, - отметили в мэрии.

Власти города обновили к открытию сцену-ракушку, где будут проходить концерты. Созданы также арт-объекты и стенды.

Торжественное открытие Арт-авеню намечено на 11.00 1 мая на ул. Горького, Арт-галерея откроется в 12:00 на набережной, где художники устроят большой плэнер.