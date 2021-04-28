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Общество28 апреля 2021 21:32

В Анапе 1 мая откроют два общественных пространства для творческих людей

В городе-курорте художники, фотографы, ремесленники, входящие в арт-сообщество,могут собираться на Арт-авеню и Арт-галерее
Инна БОРИСОВА
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Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

В Анапе к открытию нового курортного сезона создадут два общественных пространства, которые объединят творческих людей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Арт-авеню откроется на улице Горького и Арт-галерея - на Набережной, в районе музея «Горгиппия». Они будут функционировать весь курортный сезон, каждый день, - отметили в мэрии.

Власти города обновили к открытию сцену-ракушку, где будут проходить концерты. Созданы также арт-объекты и стенды.

Торжественное открытие Арт-авеню намечено на 11.00 1 мая на ул. Горького, Арт-галерея откроется в 12:00 на набережной, где художники устроят большой плэнер.