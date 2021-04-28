Жительница Анапы выпала с 20 этажа многоквартирного дома

В Анапе погибла жительница многоэтажки, выпав с 20 этажа Фото: Олег ЗОЛОТО

В Анапе 28 апреля в ЖК "Раз-Два-Три" из окна 20 этажа многоквартирника выпала женщина. Приехавшая скорая помощь констатировала травмы, не совместимые с жизнью, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Самоубийство это или убийство, устанавливает следствие. Назначено проведение судебной-медицинской экспертизы. Процессуальное решение следственные органы примут по результатам проверки.

- По факту гибели местной жительницы территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка, - сообщила помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.