Мэр Краснодара Евгений Первышов в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Один миллион туристов принимает Краснодар в среднем за год. Среди главных достопримечательностей кубанской столицы – парки и исторические места. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 28 апреля. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

- Развитие туризма тесно связано с развитием гостиничного бизнеса, к нам заходят мировые бренды, - рассказал Евгений Первышов. – Таких отелей в Краснодаре уже больше пяти.

Одновременно открываются и небольшие гостиницы. В 2020 году в краевом центре появились 17 новых отелей.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.