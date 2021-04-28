Муниципалитетам Кубани выделят почти 432 млн рублей от курортного сбора

Муниципалитеты Кубани получат на развитие территорий 431,8 млн рублей от курортного сбора Фото: Олег УКЛАДОВ

Муниципалитетам Кубани выделят 431,8 млн рублей от курортного сбора из краевого бюджета.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, в котором определена сумма, которую получат муниципальные образования, где курортный сбор действует.

Деньги распределят следующим образом. Больше всего субсидий направят в Сочи - это 277,7 млн рублей. Анапа получит 101,4 млн рублей, Геленджик - 32,3 млн рублей, Горячий Ключ - 1,1 млн рублей, Ейск - 2,2 млн рублей, Должанское сельское поселение - 1,8 млн рублей, Джубгское городское поселение - 1,3 млн рублей.

Также средства направят в поселки Новомихайловский - 3,2 млн рублей и Небуг - 8,6 млн рублей. Тенгинское и Шепсинское сельские поселения получат по 950 тыс. рублей.

В следующем году на развитие территорий планируют направить 204 млн рублей от курортного сбора.