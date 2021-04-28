Фото: пресс-службы "Сочи-Парка"

В Краснодаре построят свой Диснейленд. Его намечено создать по образцу «Сочи Парка», ориентируясь на отечественных сказочных персонажей. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 28 апреля. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

- Территория парка развлечений будет достаточно обширной, возможно, больше, чем в Сочи - рассказал Евгений Первышов. – Есть понимание, есть инвестор.

По словам мэра, Диснейленд намечено возвести на трассе М-4 «Дон» в районе поселка Знаменский. Гостями парка, прежде всего, станут тысячи автотуристов, которые едут в сторону моря и обратно.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.