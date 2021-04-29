На Кубани отец чуть случайно не убил сына во время чистки оружия

На Кубани местный житель, занимаясь дома чисткой охотничьего ружья, едва не убил своего сына Фото: Михаил ФРОЛОВ

В станице Некрасовской Усть-Лабинского района местный житель, занимаясь дома чисткой охотничьего ружья, едва не убил своего сына.

Рядовое, казалось бы, занятие чуть не стоило жизни молодому мужчине.

- 65-летний станичник дома производил чистку охотничьего гладкоствольного ружья. В какой-то момент он случайно нажал на спусковой курок. В это время в другой комнате за дверью находился его сын. Выстрел, к счастью, оказался не смертельным, пуля задела левую кисть и предплечье, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Пострадавшего 32-летнего сына хозяина ружья доставили в больницу и оказали первую помощь.

Правоохранители сообщают, что у мужчины имеется лицензия на владение оружием.