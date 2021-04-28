Жителям поселка Краснодарского вернули свет раньше обещанного

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В поселке Краснодарском в домах жителей загорелся свет. По времени это случилось даже раньше, обещанного властями.

- Трансформаторная подстанция, от которой запитаны дома по ул. Шевцова, 36 к.1 и 36 к.2, подключена. Электроэнергия жителям подается от штатной сети, - сообщил телеграм-канал администрации города в 19.07.

Ранее "КП" - Кубань сообщала о том, что в поселке Краснодарском жители устроили забастовку из-за отключения света. Инцидент произошел из-за обрыва проводов. Жители оказались полностью оторваны от благ цивилизации, потому устроили забастовку на улице. Власти города пообещали вернуть свет в дома в 21.00.