Фото: Кирилл КРАВЕЦ

В Чистяковской роще Краснодара высадят ореховые деревья, чтобы вернуть белок. Пушистые грызуны стали покидать эту зеленую зону из-за дефицита кормов. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 28 апреля. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

— Сейчас приводим город в порядок, высаживаем деревья, другие зеленые насаждения. Жители города обратили внимание, что после ликвидации аварийных деревьев в Чистяковской роще стало меньше белок. Будем там, как я и говорил, высаживать большие взрослые деревья — крупномеры. Посоветуемся с зоологами, какие породы деревьев лучше посадить, чтобы была кормовая база для белок, — рассказал Евгений Первышов.

Мэр обратил внимание, что сейчас в администрации по его поручению рассматривают финансовые возможности закупки таких больших деревьев для высадки в парках.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.