Узнали, где будут отключения света в Сочи 29 апреля 2021 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света в Сочи 29 апреля 2021 ожидается сразу в четырех округах курортного города. Рабочие уже месяц не прекращают ремонт ключевых коммуникаций и сетей. Им приходится останавливать подачу электричества в домах местных жителей во время работ. Это касается не всего Сочи, а всего лишь конкретных улиц. Мы узнали, где будут отключения света в Сочи 29 апреля 2021.

В Адлерском районе на улица Аллейная, Чкалова, Ленина, Просвещения, переулке Чкалова и Прибрежный. Здесь частично будет отключена подача электричества в промежутке с пяти утра и до семи вечера.

В Хостинском районе с восьми утра и до семи вечера света может не быть на улице Тепличная 1-110, Ветеринарная 1-20, Амбровая 8, Иванова поляна 10, Буковая 36, 150, 11, 29, 30, 2А, Механизаторов 14/8, Абовяна, переулке Южный, улице Земляничная (оба – частично), СТ «Восход», СТ «Заречное», улице Армянская, переулке Овощной (оба – частично), СТ «Монтаж», СТ «Здоровье-6».

В Центральном районе Сочи электричество выключат в промежутке между 08:00 и 18:00 на улицах Виноградная, Восточная 1,3,5,7,9, Поселковая 4, Целинная, Яблочная, Тимирязева, Поселковая 1 (последние четыре – частично) и переулке Строительный 4а.

Лазаревский район останется без света с 08:00 до 17:00. Здесь подачу электричества отключат в поселке Горное Лоо на улице Лоосская (частично), Плановая, поселке Аше на улице Туристская, Юности (оба – частично), поселке Совет-Квадже на улице Жасминная, Пляжная, Сибирская (все – частично), поселке Тихоновка, поселке Вишневка на улице Казанская, Майкопская, Республиканская (все – частично), переулке Бородина, Высотный, поселке Головинка на улице Центральная и Симферопольская (оба – частично).