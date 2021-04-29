Фото: sochi.ru.

Акции «Георгиевская лента» стартовала в Сочи. Жителям курорта уже раздали порядка 14000.

Ежегодно в преддверии празднования годовщины Великой Победы добровольцы раздают памятные ленточки прямо на улицах.

Однако, этом году памятный символ распространяют через торговые сети, социальные аптеки и внутри учебных заведений. Такая мера введена из-за эпидемиологической обстановки на курорте.

- Цель акции - почтить память героев, которые отважно сражались за право жить под мирным небом. Волонтеры рассказывают, как правильно носить и повязывать ленточку, - отметила заместитель главы города Сочи Елена Канюк.

Кампания проход при поддержке администрации Краснодарского края региональных отделений «Молодая Гвардия Единой России», «Российский Красный Крест», Волонтеры Победы.

Отметим, что георгиевские ленты прикрепляют к одежде в знак памяти о Великой Отечественной войне.