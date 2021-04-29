В «Орленок» прибыли победители фестиваля «Белая трость»

Фото предоставлено пресс-службой "Орленка"

Во Всероссийском детском центре стартовала инклюзивная смена «Импульс творчества», которая объединила юных певцов и музыкантов с ограниченными возможностями здоровья.

Участниками программы стали 59 детей из Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Хакасия и Татарстан. Это ребята с ограниченными возможностями здоровья, все они являются победителями и участниками Международного благотворительного фестиваля «Белая трость», который реализуется фондом помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» Дианы Гурцкая.

«Дорогие ребята, «Орлёнок» - это всегда дружба, солнце, море. Уверена, во время пребывания здесь вы познакомитесь со сверстниками и найдёте верных друзей, прекрасно проведёте время и повысите уровень своего мастерства», – обратилась к участникам смены Диана Гурцкая.

В течение программы дети посетят музыкально-игровые часы, а также станут участниками игрового пространства «Азбука творчества». Для мальчишек и девчонок пройдут занятия по вокалу, хореографии, сценическому движению, театральному мастерству, лепке, рукоделию, лего-конструированию, оригами.

За три недели школьники получат навыки импровизации, быстрого изучения нового концертного материала, опыт работы во временном творческом коллективе.

В рамках смены орлята встретятся с актрисой театра и кино Елизаветой Арзамасовой, а также с заслуженным артистом РФ, членом Союза композиторов России, известным пианистом и концертмейстером Александром Покидченко.

Главным событием смены станет детский гала-концерт 11 мая. Он состоится с участием заслуженной артистки России, председателя Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Дианы Гурцкая.

Программа реализуется с 23 апреля по 13 мая 2021 года. Её организаторами выступают: Министерство просвещения Российской Федерации, Фонд помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» Дианы Гурцкая, ВДЦ «Орлёнок».