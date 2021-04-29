Фото: sochi.ru.

Каштаны в Сочи спасут пожиратели из Италии. Бороться с вредителем каштановой орехотворки будет насекомое из рода хальцидных ос- торимуса. Об этом сообщили в мэрии города.

В Сочи эти насекомые попали не сразу. В Москву живой груз поступил в виде личинок, которые находились в коконах, там из них вывели взрослых особей и доставили на курорт.

- Это знаковое событие для Сочи и Минприроды России. Гибель растений из-за вредителей длилась с 2013 года. Был проведен анализ законодательства и большая работа с научными сотрудниками. Сегодня мы отмечаем, что применение энтомофагов для борьбы с инвазивными вредителями – это возможно и востребовано, – заявила директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии РФ Ирина Маканова.

Личинок энтомофага, порядка пяти тысяч особей выпустили на землях Сочинского национального парка: в Дагомысском участковом лесничестве и на участковых лесничествах Лазаревского района.

–Торимус не грозит никаким другим местным видам насекомых и питается только каштановой орехотворкой. Снижение численности вредителя после выпуска энтомофага ожидается уже через два года, – отметил директор ФГБУ «Сочинский национальный парк» Павел Хоценко.

Также в Сочинском национальном парке создана лаборатория, которая займется воспроизводством и выпуском торимуса в местах, где имеются пораженные деревья.