Около 40 тысяч жителей Краснодарского края напишут «Диктант победы» Фото: Олег ЗОЛОТО

Около 40 тысяч жителей Краснодарского края напишут «Диктант победы». Международная патриотическая акция состоится на 694 площадках, включая 578 учебных учреждений.

Продолжительность диктанта составит 45 минут. За это время участник нужно выполнить 25 заданий на общую и региональную военно-историческую тематику. Отмечается, что немало вопросов будут посвящены трагическим событиям 1941 года.

Сам диктант пройдет в онлайн-режиме. Чтобы принять участие в акции, достаточно перейти на сайт и пройти регистрацию.

Победители акции, которые являются абитуриентами, получат дополнительные баллы при зачислении в университеты.

Основная задача акции – привлечение внимания людей к изучению истории России, повышения исторической грамотности населения и патриотического воспитания молодежи.