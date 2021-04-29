Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе пройдет в Сочи

Дмитрий Ушаков Фото: социальные сети

Чемпионат и первенство Краснодарского края по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе пройдут в Сочи с 29 апреля по 2 мая. Они состоятся во дворце спорта «Айсберг», что в Олимпийском парке.

Участие в турнире примут порядка 300 сильнейших спортсменов из 23 стран. Они борются за медали в следующих дисциплинах: «индивидуальные прыжки», «синхронные прыжки», «двойной минитрамп» и «акробатическая дорожка».

Спортсмены, которые заявлены в индивидуальных прыжках, поборются за путевку на Олимпиады 2021 года в Японии. Турнир в Сочи станет одним из этапов отбора на Игры.

В составе сборной России на чемпионат Европы отправились семь членов сборной Краснодарского края: Дмитрий Ушаков, Никита Федоренко, Яна Павлова, Сусана Кочесок, Александр Лисицын, Ирина Силичева и Галина Бегим.