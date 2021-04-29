«Тертый Калач»: пенсионер зарезал знакомого в кафе Апшеронского района

Село Черниговское. Фото: transfer-tur.ru

Преступление случилось 27 апреля в селе Черниговском Апшеронского района. Поздно вечером в кафе «Тертый Калач» пришел 63-летний мужчина и напал на 37-летнего знакомого с ножом. Всего один точный удар убил его оппонента. После случившегося преступник скрылся, однако его нашли сотрудники ДПС.

Спустя пару часов после убийства мужчину задержали на пересечении улиц Садовая и Комсомольская в машине его знакомого. Преступник сидел в обнимку с карабином Сайга, и сдавать его не хотел. Однако в ходе переговоров сдал оружие, после чего его взяли под стражу.

- Убийца заставил своего знакомого под угрозой охотничьего ружья отвезти его в Хадыженск. Так преступник оказался в машине в качестве пассажира, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас в отношении мужчины заведено уголовное дело. Его расследование контролирует и прокуратура Апшеронского района.