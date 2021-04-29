На Кубани отремонтируют восемь ветеринарных клиник

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В этом году в Краснодарском крае капитально отремонтируют восемь ветеринарных учреждений – в Армавире, Кавказском, Усть-Лабинском, Кущевском, Каневском, Мостовском и Отрадненском районах. А также приобретут двадцать служебных машин и 50 единиц лабораторного оборудования. Об этом «КП»-Кубань» сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

- Все улучшения будут произведены за счет краевого бюджета, - отметил руководитель департамента ветеринарии Кубани Роман Кривонос.

Департамент занимается не только ремонтом клиник, но и следит за документами на животных, исследуют пищевые продукты и проводят различные экспертизы, в том числе и на эпизоотическую обстановку.