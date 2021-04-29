В Мостовском районе женщина за рулем врезалась в столб электропередач

Лейтенанты полиции Александр Литвиненко и Николай Кияницкий. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Лейтенанты полиции Александр Литвиненко и Николай Кияницкий из Мостовского района ехали домой после соревнований по стрельбе в станице Чамлыкской Лабинского района, как вдруг увидели машину, врезавшуюся в столб. Они остановились и вышли осмотреть ситуацию. Подойдя к иномарке, мужчины заметили в салоне женщину без сознания.

Фото с места аварии

- Стражи правопорядка вытащили пострадавшую из машины, оказали ей доврачебную помощь, привели в чувства, вызвали наряд ДПС и экстренные службы, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Медики госпитализировали пострадавшую в Лабинскую районную больницу. Ею оказалась 49-летняя жительница Армавира. Она не справилась с управлением и врезалась в бетонную опору. Известно, что сейчас ее жизни уже ничего не угрожает. Однако она все еще находится в больнице.