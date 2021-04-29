Фото: sochi.ru.

Строительство социальных объектов в Сочи идет полным ходом. На курорте одновременно реконструируются 12 учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе города.

Ход ремонтных работ на объектах сегодня обсудили на совещании в мэрии. Строительство практически закончено в лицее №23 на улице Виноградной. Рабочие приступили к внутренним отделочным работам. По плану идет и возведение блока школы №11 на улице Чекменева, там же будет отремонтирована дорога и тротуар.

Уже возводится второй этаж на площадке детского сада №6 на ул.Гагарина. К середине мая строители приступят к монтажу многофункционального спортивного комплекса на ул. Донской.

– Где возможно сократить сроки подготовки документации, нужно ускориться. Чтобы город развивался, двигался вперед, важно соблюдать баланс между жилой застройкой и социальными объектами. Необходимо отстаивать интересы города на всех уровнях, – подчеркнул глава города Алексей Копайгородский.

В 2021 году в Сочи будут введены в эксплуатацию две общеобразовательные школы и два блока детских дошкольных учреждений.