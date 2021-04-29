Семья бывшего замгубернатора Кубани купила элеватор

По словам Михайлова, в 2021 году компания приведет в порядок территорию и обновит оборудование, а в следующем займется получением лицензии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Бывший заместитель главы Кубани Андрей Долуда принялся расширять свой зерновой бизнес. На этот раз он и его сын приобрел Гулькевический элеватор. До этого предприятие было банкротным, сумма инвестирования в проект не разглашается. Об этом сообщает РБК.

В марте 2021 года на сына Долуды зарегистрировали компанию «Гранари». Она и займется новым складским помещением для зерна и дальнейшей транспортировкой груза по железным дорогам.

- Мы приобрели элеватор в Гулькевическом районе, потому что с учетом удорожания топлива и запретам на перегруз, посчитали это вложение перспективным. На элеваторе есть железная дорога, нам и другим акционерам это понравилось, - прокомментировал журналистам Дмитрий Михайлов.

По словам Михайлова, в 2021 году компания приведет в порядок территорию и обновит оборудование, а в следующем займется получением лицензии.