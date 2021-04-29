В Горячем Ключе сын убил отца и закопал во дворе дома

В одном из частных домов хутора Приреченского в Горячем Ключе жили вместе 60-летний отец и 34-летний сын. Отношения в семье не ладились уже давно, но в апреле этого года достигли пика – случилось убийство. Об этом «КП»-Кубань» сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

23 апреля в полицию обратилась жительница города. Она рассказала, что не может выйти на связь со своим братом. Тогда правоохранители приехали к нему домой, где нашли следы сокрытия трупа и место возможного захоронения, а именно – следы свежего бетонного основания вольера для собак.

Правоохранители стали осматривать место, сняли бетонное покрытие до 15 сантиметров и на глубине 120 сантиметров нашли мешок цвета хаки.

- В мешке лежал труп пропавшего с признаками насильственной смерти, - сообщили «КП»-Кубань» в ведомстве.

Самого сына в доме не было, его объявили в розыск и вскоре задержали в городе Белореченске. Он написал явку с повинной. Расследование дела контролирует прокуратура.