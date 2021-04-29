В Краснодарском крае 29 апреля ожидается переменная облачность

Настоящая весенняя погода на Кубани - переменчивая

В Краснодарском крае 29 апреля синоптики предсказывают переменную облачность. Ночью и утром местами кратковременный дождь и туман с редким появлением солнца. Ветер будет с востока со скоростью 5-10 метров в секунду. При этом температура воздуха будет держаться от 15 до 20 градусов тепла днем и от 5 до 10 градусов тепла ночью. Об этом сообщают службы Gismeteo.

На черноморском побережье такая же картина, как и в центральной части – переменная облачность. Однако ожидаются порывы ветра до 11 метров в секунду, а в Новороссийске до 12-17 метров в секунду, что для портового города типичная картина весной.

Солнце может выглянуть в Краснодаре, а еще повезет Ейску, Тихорецку, Кропоткину и Приморско-Ахтарску.