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Общество29 апреля 2021 13:56

ТНТ начинает отбор на новый танцевальный проект

Танцы остаются на телеканале
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Это новый проект медиа

Это новый проект медиа

Уже скоро на ТНТ будет представлена премьер нового проекта. Участие в нем примут лучшие танцоры со всей России.

- Они выступят в тех стилях, в которых считают себя лучшими! Никаких ограничений по стилю, танцевальным направлениям и даже количеству участников! – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе телеканала.

Участники, которые пройдет кастинг, будут состязаться за крупный денежный приз и звание чемпиона первого сезона нового проекта. Организаторы обещают свежий формат и новые лица. Кто

Участники, прошедшие кастинг, будут бороться за денежный приз и право называться лучшим из лучших. Проект выйдет в свежем формате с новыми лицами и уже знакомыми звёздами танцев.

- Телезрители познакомились с танцевальным миром благодаря проекту «ТАНЦЫ», но на самом деле мы показали лишь верхушку айсберга. Теперь мы хотим погрузить зрителей ТНТ в российский танцевальный мир на полную, хотим показать разнообразие танцев, хотим показать, что в России есть не только сольные исполнители, но и дуэты, команды и дети, которые тоже очень круто танцуют. Гарантируем много ярких и эффектных номеров, ещё больше борьбы за главный приз, новые декорации и очень много танцев, – говорят Константин Обухов и Александр Романов, креативные продюсеры нового танцевального проекта ТНТ.

Сейчас телеканал занимается поиском танцовщиков сразу в четырех категориях:

- Команды, 4-12 человек в любом стиле.

- Дуэты, любые парные выступления.

- Соло.

- Дети, соло и дуэты от 12 до 16 лет.

Первые кастинги пройдут в Москве сразу после майских праздников: 14, 15 и 16 мая. Затем специально отправятся в Екатеринбург. Там отбор участников намечен на 20 мая. Уже на следующий день выбирать сильнейших танцовщиков организаторы будут в Санкт-Петербурге. А 23 мая шоу доберется до Ростова-на-Дону.

Чтобы принять участие в кастинге, нужно иметь при себе паспорт, анкету и карту памяти с треком для выступления (и согласие родителей, если участнику еще не исполнилось 18 лет).